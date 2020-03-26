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Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili umutlandıran gelişme: Bilim insanları açıkladı! aşısı uzun yıllar…

Dünyanın teyakkuza geçtiği corona virüsü salgını ile ilgili her gün son dakika haberleri gelirken, şu ana kadar dünya genelinde 470 binden fazla insanda corona virüsüne rastlandı. Toplamda 21 bin 308 kişinin hayatını kaybettiği salgının aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bilim insanlarından dünyaya umut veren bir açıklama geldi. Uzmanlar corona virüsün, grip virüsü kadar hızlı değişim geçirmediğine inanıyor. Bilim insanları, nihai aşının yıllarca koruma sağlayabileceğini söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:09 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili umutlandıran gelişme: Bilim insanları açıkladı! Corona virüs aşısı uzun yıllar…

Bir virüsün ne kadar hızlı değiştiğine bağlı olarak, bazı aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Bu tür bir aşı olan grip aşısı da her yıl tekrarlanıyor. Kızamık ve suçiçeği gibi benzeri aşılar da onlarca yıl hatta ömür boyu koruma sağlıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan biyolog Peter Thilen, corona virüsün gripten daha çok kızamık ve suçiçeği gibi yavaşça değiştiğini söyledi.

Açıklamada "Yaptığımız şey virüsün mutasyon geçirip geçirmediğini ve ne kadar hızlı olduğunu bildiriyor" diyen Thilen, "Mutasyon oranına dayanarak, erken veriler bunun her yıl grip aşısı gibi güncellenmesi gereken bir aşıdan ziyade tek bir aşı olacağını gösteriyor" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili umutlandıran gelişme: Bilim insanları açıkladı! Corona virüs aşısı uzun yıllar…
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