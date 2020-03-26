Son Dakika Haberi: Corona virüsü meydan okuyarak klozet yalamıştı! Ünlü fenomen virüse yakalandı

Dünya corona virüsü salgını ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor. Şu ana kadar 500 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. Salgın etkilerini dünya üzerinde her geçen gün arttırırken, bilanço ise ağırlaşmaya devam ediyor. Son olarak corona virüsü salgını ile ilgili Larz isimli genç Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yalamıştı. Salgının alaya alındığı paylaşımda "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleri yer alıyordu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…