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Haberi: meydan okuyarak klozet yalamıştı! Ünlü fenomen virüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 470 binden fazla insanda görülen virüs 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgın her geçen gün dünya üzerindeki etkilerini arttırmaya devam ederken, son olarak Yeni tip (Covid-19) salgınına meydan okumak için tuvalet klozetini yalayan ABD'li Larz isimli sosyal medya fenomeni, Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 07:54 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü meydan okuyarak klozet yalamıştı! Ünlü fenomen virüse yakalandı

Dünya salgını ile ilgili bu haberini konuşuyor. Şu ana kadar 500 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. Salgın etkilerini dünya üzerinde her geçen gün arttırırken, bilanço ise ağırlaşmaya devam ediyor. Son olarak corona virüsü salgını ile ilgili Larz isimli genç Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yalamıştı. Salgının alaya alındığı paylaşımda " salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleri yer alıyordu.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü meydan okuyarak klozet yalamıştı! Ünlü fenomen virüse yakalandı
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