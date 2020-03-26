Son dakika corona virüs haberleri: İngiltere'de corona virüsü yenen Türk bunları anlattı! Benim örneğimde sıra dışı olan...

Dünya, yeni tip corona virüsü salgını ile mücadele etmeye devam derken son dakika haberleri ise peş peşe geliyor. 25 Mart itibarı ile Covid-19 kaynaklı vaka sayısı 425 bin 493'e, ölü sayısı ise 18 bin 963'e ulaştı. Salgının yeni merkez üssü olan İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden birisi ise Birleşik Krallık olarak öne çıkıyor. Ülkede, 8 bin 164 kişiye tanı konurken 422 kişi ise corona virüsü kaynaklı hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜ YENEN TÜRK ANLATTI!

İngiltere'de yaşayan ve corona virüsü tanısı konan Rüçhan Selim isimli Türk, hastalıkla girdiği amansız mücadeleyi kazandı. Rüçhan Selim, yaşadığı zorlu süreci anlatırken kendisi örneğinde sıra dışı bir gelişme görüldüğünü belirtti. Londra'da yaşayan Selim, corona virüs tedavisi için kullandığı ilaçlar hakkında da bilgi verirken doktorların izlediği tedavi yöntemlerine de değindi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o açıklamalar;