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corona virüs haberleri: 'de corona virüsü yenen Türk bunları anlattı! Benim örneğimde sıra dışı olan...

Yeni tip corona virüsü hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Covid-19 salgınında son durum bilgileri saat başı teyit edilirken vaka ve ölüm sayısı giderek artıyor. 25 Mart itibarı ile corona virüsü nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 963'e ulaştı. Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden birisi de oldu. İngiltere'de corona virüse yakalanan bir Türk ise, hastalığı yenmeyi başardı. Rüçhan Selim isimli Türk, hastalığa yakalanma sürecinden itibaren başına gelenleri teker teker anlattı. Rüçhan Selim'in söyledikleri, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasına girdi.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 07:10 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika corona virüs haberleri: İngiltere'de corona virüsü yenen Türk bunları anlattı! Benim örneğimde sıra dışı olan...

Dünya, yeni tip corona virüsü salgını ile mücadele etmeye devam derken haberleri ise peş peşe geliyor. 25 Mart itibarı ile Covid-19 kaynaklı vaka sayısı 425 bin 493'e, ölü sayısı ise 18 bin 963'e ulaştı. Salgının yeni merkez üssü olan İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden birisi ise Birleşik Krallık olarak öne çıkıyor. Ülkede, 8 bin 164 kişiye tanı konurken 422 kişi ise corona virüsü kaynaklı hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜ YENEN TÜRK ANLATTI!

'de yaşayan ve corona virüsü tanısı konan Rüçhan Selim isimli Türk, hastalıkla girdiği amansız mücadeleyi kazandı. Rüçhan Selim, yaşadığı zorlu süreci anlatırken kendisi örneğinde sıra dışı bir gelişme görüldüğünü belirtti. Londra'da yaşayan Selim, corona virüs tedavisi için kullandığı ilaçlar hakkında da bilgi verirken doktorların izlediği tedavi yöntemlerine de değindi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o açıklamalar;

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Son dakika corona virüs haberleri: İngiltere'de corona virüsü yenen Türk bunları anlattı! Benim örneğimde sıra dışı olan...
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