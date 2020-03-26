The Sun son dakika olarak duyurdu: Corona virüs teşhisi konulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetti!

DHA'nın İngiltere'den geçtiği habere göre 83 yaşındaki Rachael Hardy, pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Bugüne kadarki corona virüs vakalarının aksine yaşlı kadın, koronavirüs teşhisi konulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetti. Eski hemşire olan Hardy'nin kronik astımı ve çeşitli sağlık sorunları vardı.

83 yaşında eski hemşire Rachael Hardy, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 24 saat içinde hayatını kaybetti. Rachel Hardy'nin oğlu Michael Hardy, yaşadıkları bu hızlı süreci anlattı.

"BİZE ÇOK ŞEY ANLATMAK İSTİYORDU..."

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybeden 83 yaşındaki eski Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hemşiresi Rachael'in oğulları, annelerinin koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı. Rachael'in üç çocuğundan ikisi Michael ve Angelo Hardy, The Sun gazetesine konuştu. Oğulları annelerinin karantina altında olduğu için yanına giremediklerini ve "Annem bize birçok şey anlatmaya çalışıyordu, ama başaramadı, mücadele ediyordu" dedi.