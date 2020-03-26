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olarak duyurdu: teşhisi konulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetti!

can almaya devam ediyor! İngiltere'den gelen haberine göre 83 yaşındaki eski hemşire 'ye corona virüs şüphesi konulduktan sonra yaşlı kadın 24 saat içerisinde yaşamını yitirdi. Rachael Hardy'nin oğlu Michael Hardy, bu hızlı süreç içerisinde yaşadıklarını anlattı. Gazetesi'nin son dakika haberine göre teşhis olduktan 24 saat sonra ölen yaşlı kadının oğlu "annem bize çok şey anlatmak istedi fakat başaramadı..." dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 17:28 ABONE OL
The Sun son dakika olarak duyurdu: Corona virüs teşhisi konulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetti!

DHA'nın İngiltere'den geçtiği habere göre 83 yaşındaki , pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Bugüne kadarki vakalarının aksine yaşlı kadın, koronavirüs teşhisi konulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetti. Eski hemşire olan Hardy'nin kronik astımı ve çeşitli sağlık sorunları vardı.

83 yaşında eski hemşire Rachael Hardy, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 24 saat içinde hayatını kaybetti. Rachel Hardy'nin oğlu Michael Hardy, yaşadıkları bu hızlı süreci anlattı.

"BİZE ÇOK ŞEY ANLATMAK İSTİYORDU..."

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybeden 83 yaşındaki eski Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hemşiresi Rachael'in oğulları, annelerinin koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı. Rachael'in üç çocuğundan ikisi Michael ve Angelo Hardy, gazetesine konuştu. Oğulları annelerinin karantina altında olduğu için yanına giremediklerini ve "Annem bize birçok şey anlatmaya çalışıyordu, ama başaramadı, mücadele ediyordu" dedi.

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The Sun son dakika olarak duyurdu: Corona virüs teşhisi konulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetti!
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