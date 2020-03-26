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Trump ve Macron corona virüsünü görüştü

Başkanı ve Cumhurbaşkanı , yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 04:41 ABONE OL
Trump ve Macron corona virüsünü görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün corona virüsü ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, corona virüsü salgınını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak ve virüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek adına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara yardım etmek için G-7, G-20 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD) arasındaki iş birliklerinin önemli olduğuna işaret etti.

Trump ve Macron, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldı.

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Trump ve Macron corona virüsünü görüştü
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