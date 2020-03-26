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’te mahsur kalan 26 işçi yardım bekliyor

Covid-19 salgını nedeniyle sınırların kapatılmasıyla Kuzey Makedonya'da mahsur kalan 26 Türk inşaat işçisi seslerini duyurabilmek için SABAH'a ulaştı. Hijyenik bir ortamda değiliz ve maske temin edemedik diyen inşaat işçileri bir an evvel 'ye dönmek istiyor.

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Üsküp’te mahsur kalan 26 işçi yardım bekliyor
İki ay önce bir inşaat şantiyesinde çalışmak amacıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen 26 Türk işçi, geçtimiz haftadan bu yana Türkiye'ye dönmeye çalışıyor. Seslerini duyumak için SABAH'a ulaşan işçilerden 24 yaşındaki Ordulu Fatih Ergünce mağdur olduklarını belirterek " Biz Makedonya'ya yaklaşık 2 ay önce çalışmak için geldik.

Geçtimiz hafta ise işi bıraktık. Günlük yaşantımıza devam ediyoruz ve dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. 10'ar kişi aynı yerde kalıyoruz. Herhangi bir önlem alamadık, maskemiz yok temin edemedik. Hijyenik bir ortamda değiliz ama Allah'a şükür henüz rahatsızlığı olan yok. Büyükelçiliğe durumumuzu ilettik, ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın acil yardımlarını bekliyoruz. Devletimizden istediğimiz bir an önce Türkiye'ye gitmek ve gerekli kontrollerden sonra ailelerimize kavuşmaktır" ifadelerini kullandı.
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Üsküp’te mahsur kalan 26 işçi yardım bekliyor
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