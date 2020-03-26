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Uzmanlardan açıklaması! uzun yıllar koruyabilir! Yeni tedavi yöntemi denenecek!

ile ilgili tüm dünya en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Bu konuda vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken öte yandan uzmanlar ve bilim insanları koronavirüse ilişkin açıklamalarında bulunuyor. Corona virüse ilişkin önlem ve tedbirler, tedavi çalışmaları sürerken uzmanlar corona virüsün, grip virüsü kadar hızlı değişim geçirmediğini belirtti. Nihai aşının yıllarca koruma sağlayabileceğini söyleyen bilim insanları yaklaşık 18 ay içinde bulunması beklenen corona virüs aşısının milyonlarca insana yapılmadan önce güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Öte yandan Gıda ve İlaç İdaresi FDA, ABD'de 50 binden fazla hasta için ilk tedaviyi onayladı. İyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan plazması kişilerin bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için geliştirdiği antikorlar açısından zengin olduğu belirtildi. İşte ve tedavisine yönelik son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:52 ABONE OL
Uzmanlardan son dakika corona virüs açıklaması! Corona virüs aşısı uzun yıllar koruyabilir! Yeni tedavi yöntemi denenecek!

haberi!... Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken her ülkede tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Bilim insanları tedavi yöntemine ilişkin çalışmalarını sürdürürken Daily Mail'de yer alan habere göre; John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan biyolog Peter Thilen, corona virüsün gripten daha çok kızamık ve suçiçeği gibi yavaşça değiştiğini söyledi. Öte yandan; grip gibi her yıl güncellenmesi gereken bir aşıdan ziyade tek bir aşı olacağını gösteriyor ifadeleri kullanıldı. aşısının yaklaşık 18 ay içerisinde bulunması beklenirken, yeni tedavi yöntemi de denenecek. İyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan plazması, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için geliştirdiği antikorlar açısından zengin olması sebebiyle kullanılması planlanıyor. Denenecek tedavi yöntemi SARS ve Ebola'ya karşı da kullanılmıştı.

UZMANLARDAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!

Corona virüs tedavisine ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Son olarak bilim insanları nihai aşının yaklaşık 18 ay içerisinde bulunması beklendiğini belirtirken öte yandan yeni tedavi yöntemi deneneceğini açıkladı. Bu tedavi yöntemi daha öncesinde SARS ve Ebola gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığı söylenildi.

İşte son dakika corona virüs haberinin ayrıntıları!

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Uzmanlardan son dakika corona virüs açıklaması! Corona virüs aşısı uzun yıllar koruyabilir! Yeni tedavi yöntemi denenecek!
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