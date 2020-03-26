Uzmanlardan son dakika corona virüs açıklaması! Corona virüs aşısı uzun yıllar koruyabilir! Yeni tedavi yöntemi denenecek!

Son dakika haberi!... Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken her ülkede tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Bilim insanları tedavi yöntemine ilişkin çalışmalarını sürdürürken Daily Mail'de yer alan habere göre; John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan biyolog Peter Thilen, corona virüsün gripten daha çok kızamık ve suçiçeği gibi yavaşça değiştiğini söyledi. Öte yandan; grip gibi her yıl güncellenmesi gereken bir aşıdan ziyade tek bir aşı olacağını gösteriyor ifadeleri kullanıldı. Corona virüs aşısının yaklaşık 18 ay içerisinde bulunması beklenirken, yeni tedavi yöntemi de denenecek. İyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan plazması, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için geliştirdiği antikorlar açısından zengin olması sebebiyle kullanılması planlanıyor. Denenecek tedavi yöntemi SARS ve Ebola'ya karşı da kullanılmıştı.

UZMANLARDAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!

Corona virüs tedavisine ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Son olarak bilim insanları nihai aşının yaklaşık 18 ay içerisinde bulunması beklendiğini belirtirken öte yandan yeni tedavi yöntemi deneneceğini açıkladı. Bu tedavi yöntemi daha öncesinde SARS ve Ebola gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığı söylenildi.

İşte son dakika corona virüs haberinin ayrıntıları!