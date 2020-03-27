Amerika coronavirüs vaka sayısında Çin’i geçerek dünyada ilk sıraya yerleşti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs salgını sebebiyle ABD'de son 24 saat içerisinde 246 kişi daha öldü ve ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi.

ENFEKTE KİŞİ SAYISI 24 SAATTE 16 BİN ARTTI

ABD'de virüsten etkilenenlerin sayısı 24 saat içerisinde 16 bin 797 kişi artarak 85 bin 991'e ulaştı. Son verilerle birlikte ABD, enfekte kişi sayısı 81 bin 782 olan Çin'i geçerek dünya genelinde ilk sıraya yerleşti.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER HIZLA ARTIYOR

New York şehrinde son 24 saat içerisinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 kişi artarak 365'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD donanmasına ait hastane gemisinin Pazartesi New York'ta olacağını söyledi.

TRUMP: HERKES İŞİNE DÖNMELİ

Trump, "Bu virüsün yayılmasını durdurmak ve vatandaşlarımızı korumak için her türlü finansal, bilimsel, tıbbi, ilaç ve askeri kaynağı kullanarak savaş içerisindeyiz" diye konuşurken enfekte kişi sayısının hızla artışına rağmen "Herkesin işine geri dönmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

TRUMP : ÇİN GERÇEK SAYILARI SÖYLEMİYOR

Trump aynı zamanda "Çin size rakamlar söylüyor fakat gerçek sayıların ne olduğunu bilmiyorsunuz" açıklamasını yaptı ve ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi. ABD'deki vaka sayılarının Çin'i geçmesiyle ilgili olarak ise Trump, "Bence bu bizim ne kadar çok test yaptığımızı gösteriyor" dedi.