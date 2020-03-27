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'da bilanço ağırlaştı! Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 284'e çıktı

'dan gelen son dakika bilgisine göre yeni tip (Kovid-19) salgınında vaka sayısı bin 49 artarak 7 bin 284'e ulaşırken, ölü sayısı da 69 artışla 289 oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 13:53 ABONE OL
Belçika'da bilanço ağırlaştı! Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 284'e çıktı

Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 490 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 49 artarak 7 bin 284'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 69 artışla 289'a çıktığı belirtildi.

10 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK ERTELENDİ

Öte yandan, Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberine göre, ülke genelinde 10 binden fazla etkinlik salgın nedeniyle ertelendi veya iptal edildi.

Başbakan Sophie Wilmes'in gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyini toplayarak, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ele alması bekleniyor.

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Belçika'da bilanço ağırlaştı! Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 284'e çıktı
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