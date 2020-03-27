Corona virüs ile ilgili son dakika haberi :Arap dünyasında Kovid-19 vakaları artıyor

Ülkede virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart tarihinden itibaren toplam 2 bin 45 test yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, iki kişinin de hastalığı yenerek taburcu edildiği aktarıldı.

Ülke genelinde 9 bin 43 kişinin virüs şüphesiyle evlerinde karantina altında tutulduğu aktarılırken 8 bin 845 kişinin de karantina süresini tamamladığı kaydedildi.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı da vaka sayısının 391'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiği ve toplam hasta sayısının 391'e yükseldiği belirtildi.

- UMMAN

Umman'da Kovid-19 vaka sayısının 131 olduğu açıklandı.

Umman resmi ajansının haberine göre, ülkede 22 kişi daha enfekte oldu ve toplam vaka sayısı 131'e ulaştı.

Haberde, 23 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 225'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam hasta sayısının 225'e yükseldiği aktarıldı.