Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Corona virüs ile ilgili son dakika haberi :Arap dünyasında Kovid-19 vakaları artıyor

Corona virüs ile ilgili son dakika haberi :Arap dünyasında Kovid-19 vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü , , Umman, Kuveyt'te vaka sayıları giderek artıyor. Tunus resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede yapılan 282 test sonucunda 30 kişide daha koronavirüs tespit edildiği toplam vaka sayısının 227’ye yükseldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 15:41 ABONE OL
Corona virüs ile ilgili son dakika haberi :Arap dünyasında Kovid-19 vakaları artıyor

Ülkede virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart tarihinden itibaren toplam 2 bin 45 test yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, iki kişinin de hastalığı yenerek taburcu edildiği aktarıldı.

Ülke genelinde 9 bin 43 kişinin virüs şüphesiyle evlerinde karantina altında tutulduğu aktarılırken 8 bin 845 kişinin de karantina süresini tamamladığı kaydedildi.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı da vaka sayısının 391'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiği ve toplam hasta sayısının 391'e yükseldiği belirtildi.

- UMMAN

Umman'da Kovid-19 vaka sayısının 131 olduğu açıklandı.

Umman resmi ajansının haberine göre, ülkede 22 kişi daha enfekte oldu ve toplam vaka sayısı 131'e ulaştı.

Haberde, 23 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 225'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam hasta sayısının 225'e yükseldiği aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüs ile ilgili son dakika haberi :Arap dünyasında Kovid-19 vakaları artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA