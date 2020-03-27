Corona virüsü olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson kaç yaşında ve aslen nereli? Boris Johnson kimdir?

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Ülkesinde ve dünya genelinde büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişmenin üzerine, ünlü siyasetçinin biyografisi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, Boris Johnson aslen Türk asıllı olduğu biliniyor. Peki, corona virüse yakalanan Boris Johnson kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, ünlü siyasetçinin hayatı...

Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johson corona virüse yakalandığını açıkladı | Video

BORİS JOHNSON KAÇ YAŞINDA, KİMDİR VE NERELİ?

Boris Johnson'ın hayatı hakkında merak edilenler şu şekilde,

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, 19 Haziran 1964 yılında ABD'nin New York şehrinde doğmuştur. Britanyalı muhafazakâr politikacı, gazeteci ve Birleşik Krallık başbakanı. Eski Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2019'da, Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı isimler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim itibarıyla Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiştir. 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher'dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etmiş oldu. 20 Aralık 2019'da yapılan oylamayla Johnson'ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Brexit anlaşması 234'e karşı 358 oyla kabul edildi. Bu sonuçla, 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldı.

BORIS JOHNSON TÜRK MÜ, ASLEN NERELİ?

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur. (Osman Kemal`in torunudur). Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır.

Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur. Müslüman, Yahudi, ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen, kendisini "tek kişilik eritme kazanı" olarak tanımlamıştır. Boris ismini ailesinin tanıştığı bir Rus göçmenden almıştır.