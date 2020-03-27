Corona virüsü son dakika haberi: Hiçbir tedbir almadı! Coronavirüs sözleri şaşkınlık yarattı: Olur böyle şeyler...

Corona virüsü tüm dünyayı altüst etti. Ülkelerin ekonomilerini, sağlık sistemlerini, eğitimlerini, akla gelen tüm alanlarını çökerten virüs, 174 ülkede etkin bir şekilde görülüyor. Damlacıklar yöntemiyle süratle yayılan virüs genç, yaşlı demeden dünya genelinde 24 bin 361 kişinin ölümüne neden oldu. 542 bin 788 kişi de şuan itibarıyla virüse yakalandı. Dünya Sağlık Örgütü, 'Küresel Salgın' ilanında bulunurken, sokağa çıkma yasakları, acil durumlar, OHAL'ler birbirini izliyor. Ancak virüsü hafife alan ülke liderleri de yok değil. Onlardan biri de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko... Lukaşenko'nun sözleri dünyayı hayrete düşürmeye devam ediyor.

BELARUS'TA HAYAT TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Corona virüsü görülen ülkeler arasında yer alan Belarus'ta bildirilen vaka sayısı 86. Ülkede herhangi bir tedbir bulunmuyor. Futbol ve spor karşılaşmaları tam kapasite ile oynanırken, liglerin iptal edilmediği tek ülke olarak da Belarus öne çıkıyor.

HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMAMAKTA ISRARLILAR

Bazı ülkeler corona virüsü salgınını hafife almış, önlemlerde gecikmişti. Bunların başında Avrupa'dan İtalya, İspanya, Fransa geliyor. Özellik İtalya bunun bedelini çok ağır şekilde öderken, ölü sayısı 10 bine doğru ilerliyor. Ülkede hayat tamamen durmuş durumda.

İspanya'da da vaka sayısı 60 bine dayandı. Ölü sayısı ise 4 bin 365 oldu. İspanya'da geç de olsa önlemleri hayata aldı. Ancak ülkede de hayat durmuş durumda.

Belarus ise salgının henüz başında bu ülkelerden farksız bir tutum içinde. Önlem almamakta oldukça ısrarlılar. Hayat olduğu gibi devam ederken, önlemlerin alınmayacağı defaatle vurgulanıyor.

BAKIŞ AÇISI: OLUR BÖYLE ŞEYLER

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, korona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

Lukaşenko açıklamasında, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını belirtmiş, "Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.