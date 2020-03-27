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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberleri: Corona virüsü yenen Türk anlattı, gündeme bomba gibi düştü! Corona virüsü belirtileri için...

haberleri: yenen Türk anlattı, gündeme bomba gibi düştü! Corona virüsü belirtileri için...

Yeni tip (Kovid-19) hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın, dünya genelinde onlarca ülkeye yayıldı. Dolayısı ile, Avrupa başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları da bu salgından etkilendi. Bu ülkelerin başında ise İngiltere yer aldı. 6 ay önce İngiltere'ye giden 35 yaşındaki Gökhan Tebrizcik de corona virüse yakalanan ve bu amansız hastalığı yenenler arasına katıldı. Tebrizcik, corona virüsü belirtileri hakkında bilgi verirken yaşadığı zorlu süreci tüm hatları ile anlattı. 35 yaşındaki Türk vatandaşının anlattıklar ise sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasına girdi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika haberleri: Corona virüsü yenen Türk anlattı, gündeme bomba gibi düştü! Corona virüsü belirtileri için...

haberleri... Covid-19 salgını, dünya genelinde onlarca ülkeye yayıldı. Çeşitli coğrafyalarda yaşayan Türk vatandaşları da bu salgınlardan etkilendi. İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Tebrizcik de, corona virüse yakalanan Türk vatandaşlarından sadece birisi idi. Tebrizcik, hastalığa yakalandıktan sonra gösterdiği amansız mücadele ile hayata tutunmayı başardı.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN BUNLARI SÖYLEDİ

Tebrizcik, eşi Burcu Tebrizcik ile altı ay önce dil eğitimi almak ve çalışmak için İngiltere'ye gitti. Corona virüsü yenmeyi başaran Türk vatandaşı, zorlu süreci tüm detayları ile anlattı. Tebrizcik, semptomların görülmeye başladığı 10 Mart tarihinden bugüne kadar geçen sürecin yönlerini aktardı. Tebrizcik'in son dakika corona virüsü açıklamalarında dikkat çeken en önemli detay ise, hastalığın belirtileri oldu.

İşte, o açıklamalar;

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Son dakika haberleri: Corona virüsü yenen Türk anlattı, gündeme bomba gibi düştü! Corona virüsü belirtileri için...
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