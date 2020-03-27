Son dakika haberleri: Corona virüsü yenen Türk anlattı, gündeme bomba gibi düştü! Corona virüsü belirtileri için...

Son dakika corona virüsü haberleri... Covid-19 salgını, dünya genelinde onlarca ülkeye yayıldı. Çeşitli coğrafyalarda yaşayan Türk vatandaşları da bu salgınlardan etkilendi. İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Tebrizcik de, corona virüse yakalanan Türk vatandaşlarından sadece birisi idi. Tebrizcik, hastalığa yakalandıktan sonra gösterdiği amansız mücadele ile hayata tutunmayı başardı.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN BUNLARI SÖYLEDİ

Tebrizcik, eşi Burcu Tebrizcik ile altı ay önce dil eğitimi almak ve çalışmak için İngiltere'ye gitti. Corona virüsü yenmeyi başaran Türk vatandaşı, zorlu süreci tüm detayları ile anlattı. Tebrizcik, semptomların görülmeye başladığı 10 Mart tarihinden bugüne kadar geçen sürecin yönlerini aktardı. Tebrizcik'in son dakika corona virüsü açıklamalarında dikkat çeken en önemli detay ise, hastalığın belirtileri oldu.

İşte, o açıklamalar;