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hastane koridorlarından gelen görüntülerini konuşuyor: nedeniyle…

salgını her geçen dünyayı biraz daha etkisi altına almaya devam ediyor. Çin’in Vuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve yaklaşık 4 ayda dünyanın hemen her bölgesine yayılan corona virüsü şu ana kadar 500 binden fazla insana bulaşırken, 24 binden fazla insanın ise ölümüne neden oldu. Son olarak Avrupa’nın kalbinden gelen o görüntüler tüm dünyayı şoke etti. İspanya’nın Albacete’deki bir hastanenin koridorlarında çekilen video kaydı korkunç anları ortaya çıkarırken, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 13:03 ABONE OL
Dünya hastane koridorlarından gelen son dakika görüntülerini konuşuyor: Corona virüsü nedeniyle…

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar üzerinde 500 binden fazla insanda görülen salgını, 24 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Her geçen gün tedirginliğin arttığı virüs ile ilgili aşı çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde devam ediyor. Son olarak NATO'dan yardım isteyen İspanya'daki hastanelerden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA O GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE…

Albacete'deki bir hastanenin koridorlarında çekilen video kaydı, sosyal medyayı çalkaladı.

İşte o görüntüler;

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Dünya hastane koridorlarından gelen son dakika görüntülerini konuşuyor: Corona virüsü nedeniyle…
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