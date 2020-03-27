Dünya hastane koridorlarından gelen son dakika görüntülerini konuşuyor: Corona virüsü nedeniyle…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 500 binden fazla insanda görülen koronavirüs salgını, 24 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Her geçen gün tedirginliğin arttığı virüs ile ilgili aşı çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde devam ediyor. Son olarak NATO'dan yardım isteyen İspanya'daki hastanelerden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA O GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE…

Albacete'deki bir hastanenin koridorlarında çekilen video kaydı, sosyal medyayı çalkaladı.

İşte o görüntüler;