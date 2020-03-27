Dünyadaki 533 bini aşkın Kovid-19 vakasından 124 binden fazlası iyileşti

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 533 bin 15'e ulaştı. Salgın nedeniyle 24 bin 95 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 124 bin 387'ye çıktı.

Böylece iyileşlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi.

Vaka sayısında virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'i geçen ABD'de 85 bin 604 vakadan bin 868'i, Kanada'da da 4 bin 43 kişiden 228'i hastalığı yendi.

81 bin 340 vakanın bulunduğu Çin'de ise 74 bin 588 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 9 bin 332 vakadan 4 bin 528'i, Japonya'da bin 387 vakadan 359'u, Singapur'da 683 vakadan 172'i sağlığına kavuştu.

Bir süre Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında karantinada tutulan "Diamond Princess" gemisindeki 712 vakadan 597'si hastalığı atlattı.

- Avrupa'da İtalya ve İspanya'da vaka sayısı yüksek

Avrupa'da Kovid-19'dan en sert darbeyi alan ülkelerden İtalya'da 80 bin 589 vakadan 10 bin 361'i iyileşti.

İtalya'dan sonra en yüksek vaka sayısının bulunduğu İspanya'da da 57 bin 786 hastanın 7 bin 15'i sağlığına kavuştu.

Almanya'da 43 bin 938 vakanın 5 bin 673'ü iyileşirken, Fransa'da 29 bin 155 kişiden 4 bin 948'i Kovid-19'u atlattı.

Nüfus oranına göre vaka sayısı yüksek seyreden İsviçre'de 11 bin 811 vakanın 131'i, İngiltere'de 11 bin 658 vakanın 135'i, Hollanda'da 7 bin 431 vakanın 3'ü, Avusturya'da 6 bin 909 vakanın 112'si, Belçika'da 6 bin 235 vakanın 675'i, Türkiye'de 3 bin 629 vakanın 26'sı, Portekiz'de 3 bin 544 vakanın 43'ü, Norveç'te 3 bin 372 vakanın 6'sı, İsveç'te 2 bin 840 vakanın 16'sı, Çekya'da bin 925 vakanın 10'u, Danimarka'da bin 877 vakanın 1'i, İrlanda'da bin 819 vakanın 5'i, Lüksemburg'ta bin 453 vakanın 6'sı, Polonya'da bin 221 vakanın 7'si, Romanya'da bin 29 vakanın 94'ü, Yunanistan'da 892 vakanın 36'sı, İzlanda'da 802 vakanın 82'si, Slovenya'da 562 vakanın 10'u, Estonya'da 538 vakanın 8'i, Hırvatistan'da 495 vakanın 22'si, Sırbistan'da 457 vakanın 15'i, Litvanya'da 344 vakanın 1'i, Macaristan'da 300 vakanın 34'ü, Bulgaristan'da 276 vakının 8'i, Slovakya'da 226 vakanın ise 2'si Kovid-19'u atlatanlar arasında yer aldı.

- İran'da iyileşenlerin sayısı 10 bini geçti

Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde Çin'den sonra en fazla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan 29 bin 406 vakaya sahip İran'da ise 10 bin 457 kişi iyileşti.

İsrail'de 3 bin 35 kişinin 79'u, Suudi Arabistan'da bin vakanın 33'ü, Katar'da 549 vakanın 43'ü, Mısır'da 495 vakanın 102'si, Bahreyn'de 458 vakanın 204'ü, Irak'ta 382 vakanın 105'i, Lübnan'da 368 vakanın 23'ü, Kuveyt'te 208 vakanın 49'u sağlığına kavuştu.

- Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan

2 bin 31 vakanın bulunduğu Malezya'da 215 kişi iyileşirken, bin 235 vakalı Pakistan'da 23, bin 136 vakalı Tayland'ta 97, 893 vakalı Endonezya'da 35, 753 vakalı Hindistan'da 67, 707 vakalı Filipinler'de 28, 454 vakalı Hong Kong'da 110, 267 vakalı Tayvan'da 30, 135 vakalı Vietnam'da ise 20 kişi hastalığı yendi.

- Latin Amerika ve Afrika

İlk etapta vaka sayılarının düşük seyrettiği Latin ve Orta Amerika ülkeleri ile Afrika kıtasında iyileşme oranları şu şekilde gerçekleşti:

Brezilya'da 2 bin 985 vakanın 6'sı, Ekvador'da bin 402 vakanın 3'ü, Şili'de bin 306 vakanın 22'si, Panama'da 674 vakanın 2'si, Arjantin'de 589 vakanın 72'si, Meksika'da 585 vakanın 4'ü, Peru'da 580 vakanın 14'ü, Kolombiya'da 491 vakanın 8'i, Dominik Cumhuriyeti'nde 488 vakanın 3'ü, Küba'da 67 vakanın 1'i iyileşti.

Güney Afrika'da 927 vakanın 12'si, Senegal'de 105 vakanın 9'u, Nijerya'da 69 vakanın 3'ü sağlığına kavuştu.