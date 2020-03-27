Dünyanın gözü umut veren gelişmelerde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok yetkili kurumdan "Tedbirleri maksimumda tutmaya devam" çağrıları ile dünyanın bu beladan en kısa süre içinde kurtulacağına dair açıklamalar geliyor. İşte dünyanın dört bir yanında yaşanan gelişmeler:Salgının merkezi olan Çin'de yine ülke içinde bulaşan yeni Kovid-19 vakası saptanmadı. Ülkede son 24 saate tespit edilen 67 yeni vakanın da tamamının yurtdışından gelenlerin olduğu duyuruldu. Bu nedenle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirildi. Vuhan'da da yeni vaka saptanmadı. Böylece Vuhan'ın da içinde bulunduğu Hubey eyaletinden başkent Pekin'e dün tren - otobüs seferleri yeniden başladı.En fazla ölümün yaşandığı ülke olan İtalya'da son 24 saatte 712 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki gün yaşamını yitirenlerin sayısı olan 743'ten az. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 8 bin 215'e çıktı. İtalya'da az da olsa ölüm ve yeni vakalardaki azalma, bir umut oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Sorumlusu Hans Kluge de, İtalya ve İspanya'daki ölüm oranlarındaki azalmaların kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.Vakaların görülmeye başlandığı 20 Ocak'tan bu yana, hastaların yaklaşık yüzde 45'inin tamamen iyileştiği bildirildi.Kum kentinde 90 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün nispi sabitliği, virüsün yayıldıkça tehlikeli hale gelme ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor ve bu da bilim insanlarını kalıcı çözüm üretmesi umuduyla aşı çalışmalarına hız vermesi konusunda teşvik ediyor.Dünya genelindeki 520 bin 404 vakadan 123 bin 322'si iyileşti. Aktif vakaların yüzde 96'sı virüsü hafif şekilde atlatıyor. Yaklaşık 15 bin kişi de yani aktif vakaların sadece yüzde 4'lük kısmının durumu kritik.Ölümlerin bini geçtiği vakaların 70 bine yaklaştığı ABD'de Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen yer olan New York eyaleti yetkilileri dahi son gelişmelerin ardından olumlu mesajlar paylaştı.ABD'li yetkililer sosyal mesafenin sıkı bir şekilde uygulanmasının ardından hastanelere başvurularda ciddi azalmanın olduğunu duyurdu.