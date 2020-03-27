İngilizler son dakika görüntülerini paylaştı! Boris Johnson'un corona virüsü testi pozitif çıkınca koşarak uzaklaştı...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı. Johnson, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri doğruladı. Çalışmalarını karantina altında sürdüreceğini ifade eden Johnson, günler öncesinde olası bir durumda vekaleten işleri İngiltere Dışişleri Bakan Raab'ın yürüteceğini duyurmuştu.

Johnson'un bu çıkışı o günlerde 'koronavirüse mi yakalandı?' sorularını akıllara getirmişti. İngilizler Johnson'un koronavirüse yakalanmasına ilişkin tüm gelişmeleri araştırırken, ilginç bir görüntü de paylaşıldı.