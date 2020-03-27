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İngilizler görüntülerini paylaştı! 'un testi pozitif çıkınca koşarak uzaklaştı...

Başbakan 'un coronavirüse yakalanmasını konuşuyor. Johnson, bugün sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını duyururken, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Johnson, çalışmalarını karantina altında sürdüreceğini de bildirdi. İngiliz medyası gelişmeleri yakından takip ederken, Johnson'un testlerinin pozitif çıktığı ana ilişkin dikkat çeken bir görüntüyü de yayınladı. Görüntülerde Johnson'un danışmanı konuttan koşarak ayrılıyor. Görüntüler günün en çok konuşulanları arasında yer aldı İşte Johnson'un danışmanının çok konuşulan o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 27.3.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 18:37 ABONE OL
İngilizler son dakika görüntülerini paylaştı! Boris Johnson'un corona virüsü testi pozitif çıkınca koşarak uzaklaştı...

Başbakanı koronavirüse yakalandı. Johnson, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri doğruladı. Çalışmalarını karantina altında sürdüreceğini ifade eden Johnson, günler öncesinde olası bir durumda vekaleten işleri İngiltere Dışişleri Bakan Raab'ın yürüteceğini duyurmuştu.

Johnson'un bu çıkışı o günlerde 'koronavirüse mi yakalandı?' sorularını akıllara getirmişti. İngilizler Johnson'un koronavirüse yakalanmasına ilişkin tüm gelişmeleri araştırırken, ilginç bir görüntü de paylaşıldı.

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İngilizler son dakika görüntülerini paylaştı! Boris Johnson'un corona virüsü testi pozitif çıkınca koşarak uzaklaştı...
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