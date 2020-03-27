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Son dakika: Başbakanı coronavirüse yakalandı!

'den gelen son dakika haberi dünyada şok etkisi yarattı. İngiltere Başbakanı coronavirüse yakalandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Johnson, görevine karantinada devam edeceğini açıkladı. Ayrıca; İngiltere ekonomi Bakanı ve Sağlık Bakanı da karantina altına alındığı bildirildi

Giriş Tarihi: 27.3.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 14:30 ABONE OL
Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson coronavirüse yakalandı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Johnson, yayınladığı mesajda, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ VE SAĞLIK BAKANI DA KARANTİNADA!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıklasının ardından İngiltere Ekonomi ve Sağlık Bakanı da karanti altına alındı.

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Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson coronavirüse yakalandı!
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