Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson coronavirüse yakalandı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Johnson, yayınladığı mesajda, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives