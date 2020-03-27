İstanbul Valisi Yerlikaya'dan son dakika corona virüsü açıklaması: 300 bin koli gıda dağıtılacak...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya yaptığı değerlendirmede, "39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şevkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi

Yerlikaya, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağını ifade ederken, 300 bin kolinin dağıtımını Getir firmasının yapacağını söyledi.

"300 BİN KOLİ GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK"

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yayılımı engellemek için azami hassasiyet gösterelim. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şevkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda 300 bin gıda kolisi ulaştıracağız. Pazartesi günü başlıyoruz. Dağıtımı Getir firması ücretsiz olarak yapacak.

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