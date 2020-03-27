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'dan 'e ağır suçlama: İnsanlık suçu!

'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri , 'in korona virüs salgınını örtbas etmeye çalışarak, insanlık suçu işlediğini ifade etti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:33 ABONE OL
İtalya'dan Çin'e ağır suçlama: İnsanlık suçu!

İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Çin'in korona virüs salgınını örtbas etmeye çalışarak, insanlık suçu işlediğini ifade etti.

DOĞRU HİKAYEYİ ANLATMADILAR

Korona virüs salgınında vaka sayısının 80 bin 589'a ulaştığı İtalya'da, ana muhalefet partisi başkanı ve eski başbakan Matteo Salvini, Çin'i korona virüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin'in korona virüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti. Salvini paylaşımlarında Çin'in, İtalya'ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Çin geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya'ya tıbbi ekip göndermişti.

İtalya'da korona virüs salgını nedeniyle 8 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya'dan Çin'e ağır suçlama: İnsanlık suçu!
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