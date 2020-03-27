Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalya'dan gelen son dakika açıklaması ürküttü: Henüz zirveyi görmedi...

'dan gelen açıklaması ürküttü: Henüz zirveyi görmedi...

salgınının merkez üssü 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkeden gelen bilgilerine göre; ölü sayısı 662 kişi artarak 8 bin 215'e ulaştı. Hayatın tamamen durduğu İtalya'da işlerin ne zaman yoluna gireceği merak edilirken, ürküten bir açıklama daha geldi. Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Silvio Brusaferro yaptığı açıklamada, bilançonun daha da ağırlaşacağının işaretini verdi. Brusaferro, "Corona virüsü vakaları henüz zirveyi görmedi" dedi. Brusaferro, İtalyanları bir kez daha uyardı, "Vakaların ilerleyişi ve ne zaman azalacağı davranışlarımıza bağlı" ifadelerini kullandı. İşte İtalya'daki corona virüsü salgınında son durum ve Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Silvio Brusaferro'nun açıklamalarının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 17:06 ABONE OL
İtalya'dan gelen son dakika açıklaması ürküttü: Henüz zirveyi görmedi...

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren salgınında en ağır bedeli Avrupa ödüyor. Avrupa'da virüsün merkez üssü ise oldu. Ölü sayısının 9 bine doğru ilerlediği ülkede hayat tam anlamıyla durdu. Hastanelerde yer kalmazken, doktorlar genç hastalara öncelik veriyor. Hastanelerin çamaşırhaneleri bekleme salonu olarak kullanılırken, ülkede yağmalama olayları baş göstermeye başladı. Giderek ağırlaşan bilançonun ne zaman normale döneceği beklenirken, İtalya'dan korkutan bir açıklama daha geldi. Açıklamayı yapan Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Silvio Brusaferro, salgının hala en üst noktaya ulaşmadığını söyledi.

ALMANYA'DAN İTALYA'YA DESTEK KARARI

Ülkenin ulusal sağlık yetkililerinden biri olan Silvio Brusaferro, enfekte olanların sayısında azalma olmasının bir gösterge olmadığını, henüz rakamların zirveye ulaşmadığını, yeni vakaların düşüş için bir gösterge olabileceğini söyledi. Brusaferro, "Vakalarda azalmanın ne zaman olacağı davranışlarımıza bağlı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'dan yoğun bakımda olan 47 korona virüsü hastasının tedavisi için alınacağını bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (SPD) sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan dostlarımızın yanındayız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz " dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'dan gelen son dakika açıklaması ürküttü: Henüz zirveyi görmedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA