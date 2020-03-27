İtalya'dan gelen son dakika açıklaması ürküttü: Henüz zirveyi görmedi...

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren corona virüsü salgınında en ağır bedeli Avrupa ödüyor. Avrupa'da virüsün merkez üssü ise İtalya oldu. Ölü sayısının 9 bine doğru ilerlediği ülkede hayat tam anlamıyla durdu. Hastanelerde yer kalmazken, doktorlar genç hastalara öncelik veriyor. Hastanelerin çamaşırhaneleri bekleme salonu olarak kullanılırken, ülkede yağmalama olayları baş göstermeye başladı. Giderek ağırlaşan bilançonun ne zaman normale döneceği beklenirken, İtalya'dan korkutan bir açıklama daha geldi. Açıklamayı yapan Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Silvio Brusaferro, salgının hala en üst noktaya ulaşmadığını söyledi.

ALMANYA'DAN İTALYA'YA DESTEK KARARI

Ülkenin ulusal sağlık yetkililerinden biri olan Silvio Brusaferro, enfekte olanların sayısında azalma olmasının bir gösterge olmadığını, henüz rakamların zirveye ulaşmadığını, yeni vakaların düşüş için bir gösterge olabileceğini söyledi. Brusaferro, "Vakalarda azalmanın ne zaman olacağı davranışlarımıza bağlı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'dan yoğun bakımda olan 47 korona virüsü hastasının tedavisi için alınacağını bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (SPD) sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan dostlarımızın yanındayız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz " dedi.