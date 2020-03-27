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'dan son dakika corona virüsü haberleri: Dünyaya umut oldu! 'Bay P.' hastalığı yendi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgının Avrupa'daki merkez üssü durumunda olan 'dan umut veren bir son dakika haberi geldi. 1919 yılında doğan ve adına Bay P. denilen 101 yaşındaki bir adam, corona virüsü yendi. Ülkenin Rimini şehrinde yaşayan Bay P.'ye geçtiğimiz hafta yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmış, yaşlı adam hastanede kontrol altına alınmıştı. Bugün gelen son dakika haberine göre, Bay P. taburcu edildi ve ailesi tarafından evine götürüldü. Bu gelişme, salgının merkez üssü İtalya'da büyük bir umut ışığı olarak görüldü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 17:28 ABONE OL
İtalya'dan son dakika corona virüsü haberleri: Dünyaya umut oldu! 'Bay P.' hastalığı yendi

Her geçen gün ölüm ve vaka sayısının artış gösterdiği İtalya'dan gelen son dakika haberi bu kez yüzleri güldürdü. 1919 yılında doğan 'Bay P'ye geçen hafta yapılan testte corona virüsü tespit edilmişti. Testin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, dün itibariyle taburcu edilip ailesi tarafından evine götürüldü.

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1918-1920 yıllarında en az 50 milyon insanın ölümüne neden olan 1918 grip salgını sırasında doğan Bay P, o salgında hasta olmamıştı. Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi "100 yaşından büyük bir insanın iyileşmesi hepimiz için bir umut kaynağı oldu.

Her gün koronavirüsten ölen yaşlıların üzücü hikayelerini izliyoruz ama Bay P hayatta kaldı. 101 yaşında bile geleceğin belirlenemeyeceği dersini verdi. Bu olay tüm İtalyanlara gelecek için umut verdi" ifadelerini kullandı.

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İtalya'dan son dakika corona virüsü haberleri: Dünyaya umut oldu! 'Bay P.' hastalığı yendi
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