Japonya’da korona virüsü bugün rekor kırdı! Bir günde 102 vaka kaydedildi

Japonya'da aynı gün içinde bildirilen vaka sayısı bugün rekor kırarak 102'ye ulaştı.Başkent Tokyo'daki korona virüs vakalarının hızlı artışı nedeniyle hafta sonu insanlara evde kalma çağrısı yapılan Japonya'da bugün kritik bir eşik aşıldı. Daha önce 25 Mart'ta kayda geçen aynı en yüksek vaka sayısı bugün ilk kez 102'ye ulaştı. Bu gelişme ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 2 bin 215'e taşırken, toplam vakaların 712'sini daha önce karantina altına alınan geminin yolcu ve mürettebatının oluşturduğu ifade edildi.



İKİ ÖLÜM DAHA



Öte yandan, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı da 61'e yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 hasta dışında, ülkenin farklı eyaletlerinden bildirilen can kayıplarının sayısı da 51'e ulaştı.