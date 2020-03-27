'Koronavirüs'e çare sıtma ilacı' dedi ölüm tehditleri alıyor!

Sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin'in Koronavirüs tedavisinde de kullanılabileceğini test eden Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, ölüm tehditlerinin ardından şikayetçi oldu. Dr.Raoult "kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek" nedeniyle şikayette bulunduğu belirtildi. Fransa merkezli La Provance gazetesine göre Dr.Raoult 1-2 Mart'ta gelmeye başlayan tehditlerin ardından şikayetçi oldu.

FRANSA'DA DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILABİLECEK

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'ne göre Klorokinin koronavirüs tedavisinde doktor kontrolünde kullanabilecek. Koronavirüse yakalanan 24 kişi üzerinde denenen Klorokinin yüzde 75'inin iyileştirdiği test edilmişti.