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''e çare sıtma ilacı' dedi ölüm tehditleri alıyor!

Dünya için aşı ve tedavi ararken ilginç bir haber ajanslara düştü. Klorokin'in Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde işe yaradığını test eden Profesör Doktor Didider Raoult'un ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 18:15 ABONE OL
'Koronavirüs'e çare sıtma ilacı' dedi ölüm tehditleri alıyor!

Sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin'in Koronavirüs tedavisinde de kullanılabileceğini test eden Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, ölüm tehditlerinin ardından şikayetçi oldu. Dr.Raoult "kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek" nedeniyle şikayette bulunduğu belirtildi. Fransa merkezli La Provance gazetesine göre Dr.Raoult 1-2 Mart'ta gelmeye başlayan tehditlerin ardından şikayetçi oldu.

FRANSA'DA DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILABİLECEK
Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'ne göre Klorokinin koronavirüs tedavisinde doktor kontrolünde kullanabilecek. Koronavirüse yakalanan 24 kişi üzerinde denenen Klorokinin yüzde 75'inin iyileştirdiği test edilmişti.

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'Koronavirüs'e çare sıtma ilacı' dedi ölüm tehditleri alıyor!
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