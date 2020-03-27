SON DAKİKA CORONA VİRÜS RAPORU! ABD raporuna göre günde 2 bin 300 kişi ölecek, sonra…

Yeni tip adıyla Kovid-19 salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün konu ile ilgili yeni bilgiler gelirken araştırmacılar ve uzmanlardan da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak; Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü araştırmacıları corona virüsü salgınına ilişkin tahminlerde bulundu. Genel olarak verileri inceleyen uzmanlar yaş, cinsiyet, sağlık sorunları gibi durumları değerlendirirken hastane kapasitelerine de dikkat çekti. Mevcut olan analizler sonucu ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar çıkabileceği belirtilirken öte yandan gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

CORONA VİRÜS ANALİZLERİNE GÖRE TAHMİNLER KORKUTTU!

Corona virüsü salgınına ilişkin araştırmacılar bütün verileri inceliyor. Yapılan analizler sonucunda ise vahim tablo ortaya çıktı. "Bu tahminlerimiz, yenilikçi yollar bulunmasına yardımcı olur" diyen araştırmacıların son dakika corona virüs analizleri…