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CORONA VİRÜS RAPORU! raporuna göre günde 2 bin 300 kişi ölecek, sonra…

Corona virüsü salgınına ilişkin haberleri peş peşe gelmeye devam ederken öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsten ölenlerin 80 bini aşabileceği yönünde tahminler yapıldı. Sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde büyük bir rakama ulaşacağı belirtilen ölü ve vaka sayısı korkuttu. Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü IHME araştırmacıları; yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi ve buna yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan analize göre; 4 ay içinde 'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceği tahmin edildi. İşte araştırmacılardan korkutan son dakika corona virüs açıklamaları ve tahminleri!

Giriş Tarihi: 27.3.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 08:12 ABONE OL
SON DAKİKA CORONA VİRÜS RAPORU! ABD raporuna göre günde 2 bin 300 kişi ölecek, sonra…

Yeni tip adıyla Kovid-19 salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün konu ile ilgili yeni bilgiler gelirken araştırmacılar ve uzmanlardan da haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak; Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü araştırmacıları corona virüsü salgınına ilişkin tahminlerde bulundu. Genel olarak verileri inceleyen uzmanlar yaş, cinsiyet, sağlık sorunları gibi durumları değerlendirirken hastane kapasitelerine de dikkat çekti. Mevcut olan analizler sonucu ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar çıkabileceği belirtilirken öte yandan gelecek 4 ay içinde 'de yaklaşık 81 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

CORONA VİRÜS ANALİZLERİNE GÖRE TAHMİNLER KORKUTTU!

Corona virüsü salgınına ilişkin araştırmacılar bütün verileri inceliyor. Yapılan analizler sonucunda ise vahim tablo ortaya çıktı. "Bu tahminlerimiz, yenilikçi yollar bulunmasına yardımcı olur" diyen araştırmacıların son dakika corona virüs analizleri…

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SON DAKİKA CORONA VİRÜS RAPORU! ABD raporuna göre günde 2 bin 300 kişi ölecek, sonra…
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