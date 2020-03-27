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Son dakika: 'da karantina erken mi kalktı? Kritik araştırmayı duyurdular! İkinci dalgası...

hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor! Salgın, 'in kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde hızla yayıldı. Bu güne kadar yarım milyon insanda corona virüs vakası görülürken, 24 binin üzerinde coronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşti. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde deniz ürünleri satılan bir pazarda ortaya çıkan corona virüsü Çin'de etkisini yitirmiş durumda... Coronavirüsün yayılmaya başladığı yer olan Wuhan'da karantina kaldırıldı. Ancak Dünyanın en eski tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre, karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir. Karantina erken mi kaldırıldı? İşte detaylar...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 10:51 ABONE OL
Son dakika: Wuhan'da karantina erken mi kalktı? Kritik araştırmayı duyurdular! İkinci corona virüs dalgası...

Coronavirüs salgını tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. 533 binin üzerinde vakası bulunurken son dakika haberler de peş peşe geliyor. 'in Hubey eyaletinin kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgını Çin'de etkisini yitirmeye başladı. Çİn'de yerel kaynaklı koronavirüs vaka sayısı oldukça az görülüyor. Çin'de yerel kaynaklı vaka sayılarının azalmasının ardından ülkede karantina kaldırıldı. Ancak Çin'in Wuhan kentinde karantinanın kaldırılması endişe ile karşılandı. Dünyanın en eskitıp dergisinde yapılan bir araştırmaya göre Çİn 'in Wuhan kentinde karantinanın erken kaldırılması ikinci bir dalgaya neden olabilir...

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Son dakika: Wuhan'da karantina erken mi kalktı? Kritik araştırmayı duyurdular! İkinci corona virüs dalgası...
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