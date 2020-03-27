Son dakika: Wuhan'da karantina erken mi kalktı? Kritik araştırmayı duyurdular! İkinci corona virüs dalgası...

Coronavirüs salgını tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. 533 binin üzerinde corona virüs vakası bulunurken son dakika haberler de peş peşe geliyor. Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgını Çin'de etkisini yitirmeye başladı. Çİn'de yerel kaynaklı koronavirüs vaka sayısı oldukça az görülüyor. Çin'de yerel kaynaklı vaka sayılarının azalmasının ardından ülkede karantina kaldırıldı. Ancak Çin'in Wuhan kentinde karantinanın kaldırılması endişe ile karşılandı. Dünyanın en eskitıp dergisinde yapılan bir araştırmaya göre Çİn 'in Wuhan kentinde karantinanın erken kaldırılması ikinci bir dalgaya neden olabilir...

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