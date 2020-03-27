SON DAKİKA: Fransa Başbakanı’ndan korkutan corona virüsü açıklaması! “Gelecek günlerde…”

Tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılan ve enfekte ettiği ülkelerde pek çok insanın ölümüne sebep olmaya devam eden corona virüsü salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika gelişmeleri düşmeye devam ediyor. Avrupa'da coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam edilirken Başbakan Edouard Philippe tarafından ülkedeki kovid-19 salgınının gelecek günlerde neler getireceğine ilişkin yaptığı açıklamadaki korkutan detaylar dikkatleri üzerine topladı. İşte Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in son dakika açıklamasından detaylar…

SON DAKİKA CORONAVİRÜS HABERLERİ: FRANSA BAŞBAKANI'NDAN KORKUTAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

Fransa'da korona virüs nedeniyle 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 696'ya, vaka sayısı 29 bin 155'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya sıçrayan ölümcül korona virüs Fransa'da bilançoyu arttırıyor. Günlerdir devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen Fransa'da ölü ve vaka sayısında artış devam ediyor...