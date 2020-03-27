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: Corona virüsü ile ilgili kan donduran iddia! virüsü 'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?

... 'de ortaya çıkan Corona virüsü Avrupaya ve ABD'ye hızla yayıldı. Şu ana kadar 500 binden fazla insan corona virüsü ile enfekte oldu ve ölü sayısı 25 bine yaklaştı. Corona virüsü ile ilgili üzücü rakamların yanında, dikkat çeken de bir iddia ortaya atıldı. 2017 yılında, Çin virüsü ya da corona virüsü salgınının patlak verdiği ’da bir laboratuvar kurulduğu ortaya çıktı. Çin'in Wuhan kentinde bir laboratuvar, dünyanın en tehlikeli patojenleri üzerinde deneyler yapmak için tıbbi temizlik ekipleri tarafından temizlendi ve boşaltıldı. Bu laboratuvarın, 2025 yılına kadar beş ila yedi biyogüvenlik seviyesi-4 (BSL-4) laboratuvarı inşa etme planının bir parçası olarak kurulduğu yetkililer tarafından söylenirken, laboratuvarın corona virüsünün çıktığı kentte kurulması dikkat çekiyor. İşte Çin virüsü ile ilgili ortaya atılan son dakika iddiası ile ilgili çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:38 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili kan donduran iddia! Çin virüsü Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?

Corona virüsü Ocak 2020 tarihinden itibaren dünya gündeminde yer alıyor. İlk ölümcül vakanın yaşandığı 2020 Ocak ayında, virüsün başka ülkelere yayıldığı da açıklanmıştı ve o günden bu yana, corona virüsü küresel bir pandemi haline geldi. Dünya genelinde 500 binden fazla insan corona virüsü ile enfekte oldu, 25 bine yakın insan ise hayatını kaybetti. Bu virüs nedeniyle dünyanın 3'te 1'i karantina altında yaşıyor. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 pandemisi Avrupa ve ABD'de hızla yayılırken, akıllara durgunluk veren bir gerçek de ortaya çıktı.

WUHAN'DA 2017 YILINDA VİRÜS LABORATUVARI KURULMUŞ! CORONA VİRÜSÜ…

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde 2017 yılında bir virüs laboratuvarı kurulduğu ortaya çıktı. Laboratuvarın kurulmasına karşı çıkan bilim adamları, 3 yıl önce tehlikeye dikkat çekerek, "incelenen virüslerin laboratuvardan dışarı sızması ve kontrolden çıkması" ihtimali hakkında açıklamalar yapmıştı. Ancak Çinli mikrobiyologlar, dünyanın en büyük biyolojik tehditleriyle boğuşmak için yetkilendirilmiş bir 'elit kadro' olduklarını söyleyerek uyarılara kulak asmadığı iddia edildi.

İşte kan donduran iddia ile ilgili detaylar...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili kan donduran iddia! Çin virüsü Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı?
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