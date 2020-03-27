Son Dakika Haberleri | Corona virüsü sonrası Çin'de yeni bir Hanta virüsü salgını mı var? Yeni virüs hanta gerçekleri!

Son iki gündür dünya, corona virüsünün yanında yeni bir salgının ortaya çıktığı ve farelerden insanlara bulaşan hanta virüsünün insanları öldürmeye başladığı iddiası ile çalkalanıyor. Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen yeni bir corona virüsünün hızla yayılmasının neden olduğu küresel KOVID-19 pandemisi devam ederken, yeni bir virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. Hantavirüs endişesinin çoğu, Çin merkezli bir İngilizce yayını olan Global Times'ın bir tweet'inden kaynaklanıyor. Hanta virüsünün dünya genelinde ilk defa görüldüğü iddiası da, insanların kapıldığı korkuyu artırdı. Ancak hanta virüsü ile ilgili bilinmesi gereken çok önemli bilgiler var. Haberimizde, hanta virüsü hakkında ilk defa duyacağınız bilgileri derledik.

ÇİN'DE YENİ BİR SALGIN MI VAR?

Çin'de bildirilen tek bir hantavirüs vakası, bir salgın anlamına gelmez ve hantavirüsler yeni değildir. Onlarca yıl geriye gittiğimizde hanta virüs vakaları ile dünyanın dört bir yanında karşılaşabiliriz ve COVID-19 gibi insandan insana bulaşmıyorlar. Bunun yerine, hantavirüsler kemirgenlerden insanlara yayılır ve vakalar oldukça nadirdir. Hantavirüsün ilk ortaya çıkışı, 190 Amerikalının öldüğü ve yaklaşık 3.000 kişinin enfekte olduğu olduğu Kore savaşı sırasında kaydedildi.

İşte, ölüm oranı aşırı yüksek olan hanta virüsü ile ilgili çarpıcı bilgiler...