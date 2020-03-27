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: Başbakanı 'da corona virüs tespit edildi! Boris Johnson kaç yaşında?

'den gelen haberi şok etkisi yarattı! Corona virüs hakkında keskin açıklamalarıyla tanınan 'da corona virüs tespit edildi! BBC'nin aktardığı son dakika bilgiye göre daha önce corona virüsle ilgili herkesin bağışıklık kazanması gerektiğini ifade eden Boris Johnson'un corona virüs testi pozitif çıktı. Boris Johnson kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 27.3.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 14:42 ABONE OL
Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da corona virüs tespit edildi! Boris Johnson kaç yaşında?

Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölü sayısı artarken İngiltere'den gelen son dakika haberi şok etkisi yarattı! Corona virüs hakkındaki 'umursamaz' açıklamalarıyla dünyada ses getiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da corona virüs tespit edildi. İlk kez Çin'de görülen corona virüsün Avrupa'da görülmesinden sonra Johnson, 'sürü bağışıklığı' fikrini ortaya atmış ve hastalığın bağışıklığı az olan vatandaşları etkileyeceği için büyük çaplı önlemlere neden olmadığını bildirmişti...

BORİS JOHNSON KENDİ TWİTTER HESABINDAN AÇIKLADI!

Corona virüs testinin pozitif çıktığını kendi Twitter hesabından açıklayan Boris Johnson'un açıklamaları dünya genelinde büyük ilgi gördü. Ayrıca Johnson dışında İngiltere Ekonomi ve Sağlık Bakanı da karantina altına alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Johnson, yayınladığı mesajda, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İngiltere Başbakanı corona virüse yakalandı! Boris Johnson corona virüs testi pozitif çıktı! | Video

BORİS JOHNSON KAÇ YAŞINDA? İŞTE CEVABI...

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Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da corona virüs tespit edildi! Boris Johnson kaç yaşında?
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