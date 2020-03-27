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Son dakika: 'de coronavirüsten ölenlerin sayısı arttı! İşte son rakamlar...

Son dakika haberi ... 'den son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a ulaştı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 17:43 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de coronavirüsten ölenlerin sayısı arttı! İşte son rakamlar...

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artışla 759'a ulaştı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

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Son dakika: İngiltere'de coronavirüsten ölenlerin sayısı arttı! İşte son rakamlar...
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