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Son dakika: Avrupa'yı böldü! " yılanlar ve çakallar mağarası"

'dan son dakika açıklaması! Asya ülkesi Çin'de ortaya çıktıktan sonra en büyük kabusu Avrupa'ya yaşatan nedeniyle Avrupa birbirine girdi. Dünyada en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'dan Avrupa'ya çok ağır suçlamalar geldi. İtalya'nın Eski Başbakanı , Avrupa Birliği'ni () sert biçimde eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salvini, AB'yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" diye tanımlayarak rest çekti. Matteo Salvini belasından kurtulduktan sonra yapacakları ilk işin Avrupa Brilği'nden ayrılmak olacağını söyleyerek şoke eden bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 18:32 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Avrupa'yı böldü! AB yılanlar ve çakallar mağarası

'ün merkezi olarak gösterilen Avrupa'da bu ölümcül virüsle en ağır şekilde karşı karşıya kalan ülkelerin başında geliyor. İtalya'da şu ana kadar 80 binin üzerinde vakası belirlendi. Yine bu Avrupa ülkesinde hayatını kaybedenler dünyadaki en yüksek sayı olan 8 bini aşmış durumda. Hal böyle olunca da İtalya'dan Avrupa ülkelerinden yeterli desteğin alınmadığı yönünde eleştiriler ardı ardına geliyor. İtalyan halkı da bu durum nedeniyle tepkili. Son olarak Eski İtalya Başbakanı zehir zemberek ifadeler kullanarak Avrupa Birliği'ne kükredi.

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Son dakika: Koronavirüs Avrupa'yı böldü! "AB yılanlar ve çakallar mağarası"
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