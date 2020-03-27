Son dakika: Koronavirüs Avrupa'yı böldü! "AB yılanlar ve çakallar mağarası"

Koronavirüs'ün merkezi olarak gösterilen Avrupa'da bu ölümcül virüsle en ağır şekilde karşı karşıya kalan ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya'da şu ana kadar 80 binin üzerinde Corona virüs vakası belirlendi. Yine bu Avrupa ülkesinde hayatını kaybedenler dünyadaki en yüksek sayı olan 8 bini aşmış durumda. Hal böyle olunca da İtalya'dan Avrupa ülkelerinden yeterli desteğin alınmadığı yönünde eleştiriler ardı ardına geliyor. İtalyan halkı da bu durum nedeniyle tepkili. Son olarak Eski İtalya Başbakanı Matteo Salvini zehir zemberek ifadeler kullanarak Avrupa Birliği'ne kükredi.