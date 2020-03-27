Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: SARS’ı durduran profesörden corona virüse ilişkin çarpıcı açıklama! Böyle seslendi!

: ’ı durduran profesörden corona virüse ilişkin çarpıcı açıklama! Böyle seslendi!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs yeni tip adıyla Covid-19 salgını hakkında güncel haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 'nda yer alan ve daha önce , kuş gribi, domuz gribi gibi salgınlarda mücadele eden açıklamalarında bulundu. Diğer salgınların mücadelesinde önemli başarıla elde eden profesör "Türk haklı 3 hafta evden çıkmasın" diye seslendi. Koronavirüs Mücadele Kurulu üyesi Profesör Li Lanjuan, iki ayrı virüs salgını esnasında ülkedeki mücadelede büyük rol oynamış ve bu mücadelenin başındaki isimlerden biri olmuştu. SARS'ı durduran akademisyen olarak tanınan profesör belli başlı konulara da vurgu yaptı. İşte ünlü profesörden son dakika Covid-19 açıklamaları!

Giriş Tarihi: 27.3.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:04 ABONE OL
SON DAKİKA: SARS’ı durduran profesörden corona virüse ilişkin çarpıcı açıklama! Böyle seslendi!

Koronavirüs salgınına ilişkin şu zamana kadarki verileri inceleyen ve analizler yapan üyesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'in Wuhan kentinde corona virüsün görülmesinin ardından kentin kapatılması, zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için Çin hükümetine ilk raporu sunan profesör daha önceleri de , domuz gribi, kuş gribi gibi vakalarla da mücadelenin başındaki isimlerden biriydi. Ünlü profesör yaptığı açıklamalarda; Türk halkına seslendi ve evden çıkmamaları gerektiğinin altını özellikle çizdi.

"TÜRK HALKINA SESLENİYORUM: EVDEN ÇIKMAYIN"

Koronavirüs Mücadele Kurulu üyesi Profesör Li Lanjuan salgına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önceleri diğer salgın hastalıkların başında olan isim Türk halkına seslendi ve "evden çıkmayın" dedi.

İşte profesörün o açıklamaları!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: SARS’ı durduran profesörden corona virüse ilişkin çarpıcı açıklama! Böyle seslendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA