SON DAKİKA: SARS’ı durduran profesörden corona virüse ilişkin çarpıcı açıklama! Böyle seslendi!

Koronavirüs salgınına ilişkin şu zamana kadarki verileri inceleyen ve analizler yapan Koronavirüs Mücadele Kurulu üyesi profesör Li Lanjuan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çin'in Wuhan kentinde corona virüsün görülmesinin ardından kentin kapatılması, zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için Çin hükümetine ilk raporu sunan profesör daha önceleri de SARS, domuz gribi, kuş gribi gibi vakalarla da mücadelenin başındaki isimlerden biriydi. Ünlü profesör yaptığı açıklamalarda; Türk halkına seslendi ve evden çıkmamaları gerektiğinin altını özellikle çizdi.

"TÜRK HALKINA SESLENİYORUM: EVDEN ÇIKMAYIN"

Koronavirüs Mücadele Kurulu üyesi Profesör Li Lanjuan salgına ilişkin son dakika çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önceleri diğer salgın hastalıkların başında olan isim Türk halkına seslendi ve "evden çıkmayın" dedi.

İşte profesörün o açıklamaları!