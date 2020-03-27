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Son dakika haberi: Ünlü rapçi Felix Krull corona virüse aldırmadı, sokaktaki objeleri yaladı! 'da skandal görüntüler

Dünya genelinde pandemi ilan edilen yeni tip (Covid-19) hakkında son dakika haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayısının giderek artış gösterdiği corona virüs salgınında, ülkeler önlemlerini en üst düzeye çıkartıyor. Buna karşın, özellikle sosyal medyada 'Coronachallenge’ (korona meydan okuması) başlığı altında yayınlanan videolar, durumun ciddiyetini henüz kavrayamayan kişilerin olduğunu gözler önüne seriyor. Buna ilişkin son örnek 'da yaşandı. Ünlü Alman rapçi Felix Krull, corona virüse aldırmayarak sokaktaki objeleri yaladı! Bu görüntüler, sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 16:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü rapçi Felix Krull corona virüse aldırmadı, sokaktaki objeleri yaladı! Almanya'da skandal görüntüler

Dünya, salgını ile baş etmeye çalışıyor. Onlarca ülkede teyakkuza geçilirken önlemler en üst düzeye çıkartıldı. Bu noktada, dünya genelinde birçok ülkeden de son dakika corona virüsü haberleri geliyor. Ülkelerin aldığı önlemlerin yanı sıra, yurttaşların da önlem alarak bu salgına karşı bir koruma kalkanı oluşturması gerekiyor. Bu noktada, corona virüs tehlikesini ciddiye almayanlar ve dalga geçenler, 'Coronachallenge' (korona meydan okuması) adı altında sosyal medyada video yayınlıyorlar.

ÜNLÜ RAPÇİ FELİX KRULL CORONA VİRÜSE ALDIRMADI, SOKAKTAKİ OBJELERİ YALADI!

Geçtiğimiz günlerde, dünyaca ünlü bir kadın fenomenin uçaktaki bir tuvaleti yalamasının ardından yeni skandal görüntüler 'dan geldi. Ülkesinde meşhur olan Alman rapçi Felix Krull, hiçbir tehlikeye aldırmayarak sokaktaki objeleri teker teker yaladı. Bu görüntüler büyük tepki toplarken en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

İşte, o skandal görüntüler;

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Son dakika haberi: Ünlü rapçi Felix Krull corona virüse aldırmadı, sokaktaki objeleri yaladı! Almanya'da skandal görüntüler
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