Toplam vaka sayısı 520 bini geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 520 bin 404 oldu. Toplam 23 bin 593 kişi öldü, 123 bin 322 kişi de iyileşti.Ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler şöyle: İtalya'da 8 bin 215, İspanya'da 4 bin 145, Çin ana karasında 3 bin 287, İran'da 2 bin 234, Fransa'da bin 696, ABD'de bin 173.Hayatını kaybedenlerin sayısı önceki güne göre 498 artışla 4 bin 145'e, vaka sayısı da günlük en yüksek artış olan 6 bin 682 ile toplamda 56 bin 197'ye yükseldi.İki Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Münster'de yaşayan N.C. (86) adlı erkek ile Stuttgart'ta ikamet eden Y.P. (73) adlı kadının vefatlarıyla ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen Türklerin sayısı 5'e çıktı. Jessen ve Schweinitz şehirleri karantinaya alındı.İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulmasını istedi.Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 115 artarak 578'e çıktı.