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Ünlülerden ile mücadeleye destek

Dünyayı kasıp kavuran salgınına karşı ünlü isimlerden destek yağıyor. ’nın 5 milyon dolarlık yardımının ardından birçok ’li yıldız bağışta bulunabilmek için sıraya girdi

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Ünlülerden corona virüsü ile mücadeleye destek
Çin'de başlayan ve bütün dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınında ölü sayısı hızla artıyor. Salgını önlemek için ülkeler yeni önlemler alırken dünyaca ünlü isimler de koronavirüsle mücadele kapsamında bağışlarda bulunuyor. Bu isimlerden biri de ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie. Yıldız oyuncu, 30 ülkede dar gelirli ailelere ve çocuklarına sağlıklı ve güvenli gıda yardımı yapan "No Kid Hungry" adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladı. Hollywood'un ünlü oyuncularından Arnold Schwarzenegger de koronavirüs mücadelesine destek verdi. Ünlü oyuncu, koronavirüs pandemisi kapsamında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu. Koronavirüs mücadelesine destek veren bir diğer isim de ABD'li yıldız Kylie Jenner. Dünyanın en genç milyarderi Jenner, koronavirüsle mücadele eden iki hastaneye hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin temini için toplam 1 milyon dolar bağışta bulundu. Geçtiğimiz günlerde pop yıldızı Rihanna da koronavirüsle mücadele için 5 milyon dolar değerinde bağış yapmıştı. Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti de 1 milyon dolarlık bağışta bulunarak büyük takdir toplamıştı.

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Ünlülerden corona virüsü ile mücadeleye destek
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