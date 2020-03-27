Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklama! Son dakika haberi! Havalar ısınınca virüs bitecek mi?

Dünya genelinde vaka sayısında korkunç bir artışa sahip olan ve olmaya da devam eden corona virüsüne ilişkin son dakika detayları gelmeye devam ederken öte yandan İtalya, İspanya ve Fransa'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Araştırmacılar Kovid-19 salgınının yeni merkezinin değişeceğini iddia ederken havaların ısınması ile koronavirüs salgını bitecek mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Dünya genelinde vaka sayısı 526 bini geçerken toplamda hayatını kaybedenler sayısı ise 23 bini geçti. Taburcu olan kişilerin sayısı ise 122 bine çıktı. Peki; havalar ısınınca corona virüs salgını bitecek mi? Konu ile ilgili hangi iddialar ortaya atıldı?

İşte son dakika haberinin detayları!