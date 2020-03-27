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Uzmanlardan için kritik açıklama! haberi! Havalar ısınınca virüs bitecek mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsüne ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan uzmanlar Covid-19 salgını için önemli açıklamalarda bulundu. Ortaya atılan iddialara göre; salgınının havalar ısınınca biteceği yönünde oluyor. Ölüm oranının SARS salgını kadar yüksek olmadığını ancak koronavirüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğu belirtilirken Washington merkezli Türk Miras Vakfı THO "Koronavirüsün Küresel Etkileri" başlıklı düzenlenen panelde Kovid-19 salgını ve virüse yönelik aşı çalışmalarına ilişkin son dakika değerlendirmeleri de yapıldı. Konferansta, havaların ısınmasının corona virüsü etkileyeceğine dair spekülasyonlar olduğuna işaret edilerek, henüz bunu destekleyen bir veri bulunmadığının da altı çizildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 07:35 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 07:35 ABONE OL
Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklama! Son dakika haberi! Havalar ısınınca virüs bitecek mi?

Dünya genelinde vaka sayısında korkunç bir artışa sahip olan ve olmaya da devam eden corona virüsüne ilişkin detayları gelmeye devam ederken öte yandan İtalya, İspanya ve Fransa'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Araştırmacılar Kovid-19 salgınının yeni merkezinin değişeceğini iddia ederken havaların ısınması ile koronavirüs salgını bitecek mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Dünya genelinde vaka sayısı 526 bini geçerken toplamda hayatını kaybedenler sayısı ise 23 bini geçti. Taburcu olan kişilerin sayısı ise 122 bine çıktı. Peki; havalar ısınınca salgını bitecek mi? Konu ile ilgili hangi iddialar ortaya atıldı?

İşte son dakika haberinin detayları!

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Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklama! Son dakika haberi! Havalar ısınınca virüs bitecek mi?
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