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'de büyük panik! Pandemi hastanesine son anda önlendi!

'de bir pandemi hastanesine son anda önlendi. ABD Coronavirüs salgını ile mücadele ederken pandemi hastanesine bombalı saldırıyı son anda atlattı. 'dan yapılan açıklamaya göre aşırılık yanlısı bir kişi bomba yüklü bir araçla pandemi hastanesine saldırı planlıyordu. Zanlı FBI tarafından vuruldu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.3.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 17:59 ABONE OL
ABD'de büyük panik! Pandemi hastanesine bombalı saldırı son anda önlendi!

ABD'de bir pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldırı planlayan bir kişi FBI tarafından vuruldu. Ağır yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FBI'ın Kansas City bürosundan sorumlu özel ajan Timothy Langan'ın yaptığı açıklamaya göre, 36 yaşındaki Timothy Wilson, FBI ajanlarının uzun süredir devam eden bir iç terör soruşturması sonrasında Belton'da düzenlenen operasyon sırasında vuruldu. Şüpheli Wilson, daha sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

FBI TARAFINDAN VURULDU!

Açıklamaya göre, bir ay süren soruşturma Wilson'ın dini, ırksal ve hükümet karşıtı inançlar tarafından harekete geçirilen potansiyel olarak şiddet içeren bir aşırılık yanlısı olduğunu belirledi. Birkaç ay boyunca terör saldırısı yapmayı planladığı belirtilen Wilson'ın bomba yüklü araç kullanarak Kansas City'deki pandemi hastanesini bombalamaya karar verdiği öne sürüldü.

Wilson, saldırıyı gerçekleştirme girişiminde bulunmadan FBI tarafından vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

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ABD'de büyük panik! Pandemi hastanesine bombalı saldırı son anda önlendi!
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