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'da Covid-19 tedbirleri! İlk hedef sağlık sisteminin tıkanmaması...

'da coronavirüs ile ilgili alınan tedbirler 20 Nisan'a kadar devam edecek. Başbakanlık Müsteşarı ve , Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, tedbirlerin 20 Nİsan'a kadar uygulanacağını bildirdi. İlk hedefin, sağlık sisteminin tıkanmaması olduğunu vurgulayan Braun, "20 Nisan'a kadar tedbirlerin herhangi bir şekilde hafifletilmesi söz konusu değil. 20 Nisan'dan sonra nasıl devam edeceğimizi vakti geldiğinde görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.3.2020 15:21 ABONE OL
Almanya'da Covid-19 tedbirleri! İlk hedef sağlık sisteminin tıkanmaması...

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 20 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi. Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı tedbirlerin 20 Nisan'a kadar uygulanacağına karar verildiğini belirtti.

İlk hedefin, sağlık sisteminin tıkanmaması olduğunu vurgulayan Braun, "20 Nisan'a kadar tedbirlerin herhangi bir şekilde hafifletilmesi söz konusu değil. 20 Nisan'dan sonra nasıl devam edeceğimizi vakti geldiğinde görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YAŞLILARIN KORUNMASI GEREKİYOR

Braun, bu süreçte özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkati çekti.

Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçen hafta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde ise kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

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Almanya'da Covid-19 tedbirleri! İlk hedef sağlık sisteminin tıkanmaması...
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