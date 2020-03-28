Boris Johnson pozitif çıktı

İngiltere artan vaka ve can kaybı sayısı karşısında koronavirüse karşı izlediği 'sürü bağışıklığı' politikasından vazgeçti, ama çok geç kaldı. 'Sürüye' katılan Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Johnson, son 24 saat içerisinde kendisinde koronavirüs belirtileri olduğunu ve yaptırdığı testin pozitif sonuçlandığını belirtti. Kendisini evde izole ettiğini söyleyen Johnson, video-konferans vasıtasıyla işleri yürüteceğini ifade etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da testi pozitif çıktı.