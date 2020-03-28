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pozitif çıktı

Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Boris Johnson pozitif çıktı
İngiltere artan vaka ve can kaybı sayısı karşısında koronavirüse karşı izlediği 'sürü bağışıklığı' politikasından vazgeçti, ama çok geç kaldı. 'Sürüye' katılan Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Johnson, son 24 saat içerisinde kendisinde koronavirüs belirtileri olduğunu ve yaptırdığı testin pozitif sonuçlandığını belirtti. Kendisini evde izole ettiğini söyleyen Johnson, video-konferans vasıtasıyla işleri yürüteceğini ifade etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da testi pozitif çıktı.
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Boris Johnson pozitif çıktı
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