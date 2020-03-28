Coronavirüse yakalanan Tom Hanks hakkında son dakika haber! Karantinadan sonra...

Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Hızla yayılan coronavirüs vaka sayısı 600 bine yaklaşmış durumda.. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 binin üzerinde çıktı. Tedavi edilenlerin sayısı ise 131 binin üzerinde...

ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson geçtiğimiz günlerde coronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Film çekimi için Avustralya'da bulunan çiftin corona virüs testleri pozitif çıkınca ülkede karantinaya alınmıştı. 2 hafta boyunca karantinada kalan çiftin sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi...

İŞTE 63 YAŞINDAKİ TOM HANKS HAKKINDA SON DAKİKA HABER...