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Coronavirüse yakalanan hakkında son dakika haber! Karantinadan sonra...

Film çekimi için 'da bulunan ve eşi corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Coronavirüsün belirtilerini sosyal medya hesabından anlatan Tom Hanks tedavi sürecinde paylaşımlarını sürdürmüş. Coronavirüsün belirtilerini anlatmıştı. om Hanks ve eşi coronavirüse yakalandıktan sonra karantinada olduklarını duyurmuştu. İki hafta boyunca karantinada kalan 63 yaşındaki Hanks ve eşinden son dakika açıklama gldi. İşte Tom Hanks'in sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 11:27 ABONE OL
Coronavirüse yakalanan Tom Hanks hakkında son dakika haber! Karantinadan sonra...

Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Hızla yayılan vaka sayısı 600 bine yaklaşmış durumda.. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 binin üzerinde çıktı. Tedavi edilenlerin sayısı ise 131 binin üzerinde...

ABD'li ünlü oyuncu ve eşi geçtiğimiz günlerde coronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Film çekimi için 'da bulunan çiftin corona virüs testleri pozitif çıkınca ülkede karantinaya alınmıştı. 2 hafta boyunca karantinada kalan çiftin sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi...

İŞTE 63 YAŞINDAKİ TOM HANKS HAKKINDA SON DAKİKA HABER...

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Coronavirüse yakalanan Tom Hanks hakkında son dakika haber! Karantinadan sonra...
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