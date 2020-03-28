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Salgında küresel tablo

Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Salgında küresel tablo
Dünyayı saran Kovid- 19 salgınını önlemek için yeni önlemler geliştirilmesine rağmen vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. İşte son veriler:
* Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 587 bin 713 oldu. 26 bin 909 kişi öldü. 132 bin 440 kişi iyileşti.
* Avrupa'da vaka sayısı 250 bini geride bıraktı. Kıtada can kaybı ise 15 bini aştı.
* İtalya'daki vaka sayısı 86 bin 489. Ölü sayısı 9 bin 134.
* İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 569 artarak 4 bin 934'e çıktı.
* Belçika'da a vaka sayısı bin 49 artarak 7 bin 284'e ulaştı. Ölü sayısı 69 artışla 289 oldu.
* İngiltere'de ölü sayısı 759 oldu. Vaka sayısı da 14 bin 543.
* Almanya'da ölü sayısı 338'e çıktı. Vaka sayısı ise 50 bin 178.
* Fransa'da ölü sayısı bin 995'e çıkarken vaka sayısı 32 bin 964 oldu.
* İran'da son 24 saatte 144 kişinin ölümüyle birlikte toplam can kaybı 2 bin 378'e yükseldi. Vaka sayısı ise 32 bin 332'ye ulaştı.
* İsrail'de ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Vaka sayısı 3 bin 35.
* Afrika kıtasında vakalarının sayısı 3 bin 243'e çıkarken, 83 kişi hayatını kaybetti. 24 ülke sınırları kapattı.
* Özbekistan'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı 83.
* Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu.
* Rusya'da 196 yeni vaka ile toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 3.
* Endonezya'da e hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi. Vaka sayısı 1046.
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhhuriyeti'nde (KKTC) sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
* Afganistan'da vaka sayısının artması nedeniyle 10 bin mahkum serbest bırakıldı.
* Endonezya'da, toplanma yasağına uymayanlara 1 yıl hapis cezası verilebilecek.
* Meksika'da, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınacak.

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Salgında küresel tablo
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