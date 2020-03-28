Salgında küresel tablo

Dünyayı saran Kovid- 19 salgınını önlemek için yeni önlemler geliştirilmesine rağmen vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. İşte son veriler:
* Dünya genelinde
koronavirüs vaka sayısı
587 bin 713 oldu. 26 bin
909 kişi öldü. 132 bin 440
kişi iyileşti.
* Avrupa'da
vaka sayısı
250 bini geride bıraktı.
Kıtada can kaybı ise 15 bini
aştı.
* İtalya'daki
vaka sayısı
86 bin 489. Ölü sayısı 9 bin
134.
* İspanya'da
hayatını kaybedenlerin
sayısı 569 artarak 4
bin 934'e çıktı.
* Belçika'da
a vaka
sayısı bin 49 artarak
7 bin 284'e ulaştı.
Ölü sayısı 69
artışla 289
oldu.
* İngiltere'de
ölü sayısı
759 oldu.
Vaka sayısı
da 14 bin
543.
* Almanya'da
ölü sayısı 338'e
çıktı. Vaka sayısı ise 50 bin 178.
* Fransa'da
ölü sayısı bin
995'e çıkarken vaka sayısı 32
bin 964 oldu.
* İran'da
son 24 saatte 144
kişinin ölümüyle birlikte toplam
can kaybı 2 bin 378'e yükseldi.
Vaka sayısı ise 32 bin 332'ye
ulaştı.
* İsrail'de
ölenlerin sayısı
12'ye yükseldi. Vaka sayısı 3
bin 35.
* Afrika kıtasında
vakalarının
sayısı 3 bin 243'e çıkarken,
83 kişi hayatını kaybetti. 24 ülke
sınırları kapattı.
* Özbekistan'da
Covid-19
nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Vaka sayısı 83.
* Filipinler'de
hayatını kaybedenlerin
sayısı 54 oldu.
* Rusya'da
196 yeni vaka
ile toplam vaka sayısı bin 36'ya
yükseldi. Ölü sayısı ise 3.
* Endonezya'da
e hayatını
kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.
Vaka sayısı 1046.
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhhuriyeti'nde
(KKTC)
sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
* Afganistan'da
vaka sayısının
artması nedeniyle 10 bin
mahkum serbest bırakıldı.
* Endonezya'da,
toplanma
yasağına uymayanlara 1 yıl
hapis cezası verilebilecek.
* Meksika'da,
ABD'den
sınır dışı edilen göçmenler
Kovid-19 salgını nedeniyle
karantinaya alınacak.