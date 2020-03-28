Salgında küresel tablo

* Dünya genelindekoronavirüs vaka sayısı587 bin 713 oldu. 26 bin909 kişi öldü. 132 bin 440kişi iyileşti.vaka sayısı250 bini geride bıraktı.Kıtada can kaybı ise 15 biniaştı.vaka sayısı86 bin 489. Ölü sayısı 9 bin134.hayatını kaybedenlerinsayısı 569 artarak 4bin 934'e çıktı.a vakasayısı bin 49 artarak7 bin 284'e ulaştı.Ölü sayısı 69artışla 289oldu.ölü sayısı759 oldu.Vaka sayısıda 14 bin543.ölü sayısı 338'eçıktı. Vaka sayısı ise 50 bin 178.ölü sayısı bin995'e çıkarken vaka sayısı 32bin 964 oldu.son 24 saatte 144kişinin ölümüyle birlikte toplamcan kaybı 2 bin 378'e yükseldi.Vaka sayısı ise 32 bin 332'yeulaştı.ölenlerin sayısı12'ye yükseldi. Vaka sayısı 3bin 35.vakalarınınsayısı 3 bin 243'e çıkarken,83 kişi hayatını kaybetti. 24 ülkesınırları kapattı.Covid-19nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.Vaka sayısı 83.hayatını kaybedenlerinsayısı 54 oldu.196 yeni vakaile toplam vaka sayısı bin 36'yayükseldi. Ölü sayısı ise 3.e hayatınıkaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.Vaka sayısı 1046.(KKTC)sokağa çıkma yasağı ilan edildi.vaka sayısınınartması nedeniyle 10 binmahkum serbest bırakıldı.toplanmayasağına uymayanlara 1 yılhapis cezası verilebilecek.ABD'densınır dışı edilen göçmenlerKovid-19 salgını nedeniylekarantinaya alınacak.