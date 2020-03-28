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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Corona virüsü ile boğuşurken bu da oldu! Doktoru kaçırdılar! Ülke teyakkuza geçti...

: ile boğuşurken bu da oldu! Doktoru kaçırdılar! Ülke teyakkuza geçti...

haberleri: salgını her gün pik seviyesini artırarak daha da büyük bir tehlikeye dönüşüyor. Dünyadan salgın ile ilgili birçok farklı haber ajanslar tarafından son dakika olarak servis ediliyor. 174 ülkede görülen salgının yayılmadığı coğrafya kalmadı. 600 bini aşan vaka sayısı dünyada hayatı durdururken, bedel ödeyen ülkelerden biri de maddi olanaksızlıkların kol gezdiği Haiti. Orta Amerika'nın en fakir ülkesinde corona virüsü salgını hayatı olumsuz etkilerken, gelen son dakika haberine göre doktorlar kaçırılmaya başlandı. Reuters'in servis ettiği bilgiye göre bir başhekim çetelerce kaçırıldı. Ülkede ocak ayından beri tam 15 kişi kaçırıldı.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 13:58 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü ile boğuşurken bu da oldu! Doktoru kaçırdılar! Ülke teyakkuza geçti...

Dünyanın ile mücadelesi sürüyor. Koronavirüste bilanço her geçen gün daha da ağırlaşırken, virüsün görülmediği ülke neredeyse kalmadı. Ülkeler acil eylem planlarını devreye sokarken, dünyanın her köşesinden ajanslar eli ile haberleri servis ediliyor. Bu sabah dikkat çeken bir haberi de Reuters tarafından servis edildi. Orta Amerika'nın en fakir ülkesi Haiti'de bir hastanenin başhekimi kaçırıldı. Koronavirüs nedeniyle doktorlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan dönemde çetelerin doktorları kaçırması tepki topladı. Polis her yerde çeteyi arıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son dakika: Corona virüsü ile boğuşurken bu da oldu! Doktoru kaçırdılar! Ülke teyakkuza geçti...
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