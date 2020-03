Son dakika: Corona virüsü ile boğuşurken bu da oldu! Doktoru kaçırdılar! Ülke teyakkuza geçti...

Dünyanın corona virüsü ile mücadelesi sürüyor. Koronavirüste bilanço her geçen gün daha da ağırlaşırken, virüsün görülmediği ülke neredeyse kalmadı. Ülkeler acil eylem planlarını devreye sokarken, dünyanın her köşesinden ajanslar eli ile son dakika haberleri servis ediliyor. Bu sabah dikkat çeken bir koronavirüs haberi de Reuters tarafından servis edildi. Orta Amerika'nın en fakir ülkesi Haiti'de bir hastanenin başhekimi kaçırıldı. Koronavirüs nedeniyle doktorlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan dönemde çetelerin doktorları kaçırması tepki topladı. Polis her yerde çeteyi arıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...