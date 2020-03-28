Son dakika: Dünyayı sarsan corona virüsünde ağır bilanço! ABD’de corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor

Corona virüs kabusu sürerken ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi ABD oldu. Dünya genelinde coronavirüsü salgınında rekor artış gerçekleşerek vaka sayısında ciddi yükseliş gözlemleniyor. Son verilere göre ABD, 100 bin 514 corona vaka sayısı ile Çin'i ve İtalya'yı geride bırakmış görünüyor. Elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan Amerika Birleşik Devletleri yeni tip koronavirüs salgınında tedbirleri arttırmaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre ise büyük salgın dalgası ventilatör sıkıntısı çeken ABD'nin Louisiana Eyaleti'ni vuracak. Tüm dünyada salgın nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken Covid-19 tedavi ve aşı çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. İşte ABD'de corona virüs salgınında son durum ve corona virüs son dakika haberleri…

CORONAVİRÜS SON DAKİKA: ABD'DE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri ABD olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 600 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 26 bin 966'ya ulaşırken gözler ABD'ye çevrildi. Bilim insanlarına göre büyük salgın dalgası ventilatör sıkıntısı çeken Louisiana Eyaleti'ni vuracak.