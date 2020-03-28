Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünyayı sarsan corona virüsünde ağır bilanço! ABD’de corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor

Son dakika: Dünyayı sarsan corona virüsünde ağır bilanço! ’de kötüleşiyor

Dünyaya hızla yayılan ölümcül haberleri peş peşe geliyor. İlk olarak Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (KOVİD 19) salgının yeni merkezi olarak görülüyor. KOVİD 19 salgınında Çin'de yeni vaka sayısı azalırken Avrupa ve Amerika'dan gelen rakamlar korkunç boyutlara ulaştı. Son verilere göre ABD’de vaka sayısı 100 bin 514’e yükseldi. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı ise 1500’ü geçti. Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 600 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 26 bin 966’ya ulaşmış durumda. Öte yandan, Bilim insanlarına göre büyük salgın dalgası ventilatör sıkıntısı çeken ABD’nin Louisiana Eyaleti’ni vuracak. İşte dünyayı sarsan corona virüsünde son dakika gelişmeler…

Giriş Tarihi: 28.3.2020 08:31 ABONE OL
Son dakika: Dünyayı sarsan corona virüsünde ağır bilanço! ABD’de corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor

Corona virüs kabusu sürerken ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi oldu. Dünya genelinde coronavirüsü salgınında rekor artış gerçekleşerek vaka sayısında ciddi yükseliş gözlemleniyor. Son verilere göre ABD, 100 bin 514 corona vaka sayısı ile Çin'i ve İtalya'yı geride bırakmış görünüyor. Elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan Amerika Birleşik Devletleri yeni tip koronavirüs salgınında tedbirleri arttırmaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre ise büyük salgın dalgası ventilatör sıkıntısı çeken ABD'nin Louisiana Eyaleti'ni vuracak. Tüm dünyada salgın nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken Covid-19 tedavi ve aşı çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. İşte ABD'de ve haberleri…

CORONAVİRÜS SON DAKİKA: ABD'DE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri ABD olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 600 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 26 bin 966'ya ulaşırken gözler ABD'ye çevrildi. Bilim insanlarına göre büyük salgın dalgası ventilatör sıkıntısı çeken Louisiana Eyaleti'ni vuracak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dünyayı sarsan corona virüsünde ağır bilanço! ABD’de corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA