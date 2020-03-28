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haberi: Rus ordusu Bergamo'da! Askeri uzmanlar 'ya geldi...

DHA'nın aktardığı haberine göre 'da giderek artan virüs vaka ve ölü sayılarını azaltmak amacıyla Rus ordusu İtalya'ya geldi! Putin tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar; Bergamo kentine ulaştı. İtalya'da corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 9.134 olarak açıklandı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Rus ordusu Bergamo'da! Askeri uzmanlar İtalya'ya geldi...

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İtalya'nın Bergamo bölgesinde askeri uzmanların gönderildiği ifade edildi. İlk kez Çin'de ortaya çıkan daha sonra İtalya, Fransa, ABD, İngiltere, Hollanda, İspanya, İran gibi birçok ülkeye yayılan corona virüs her geçen gün daha fazla can almaya devam ediyor. Corona virüs yüzünden dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bini geçti.

RUS ORDUSU İTALYA'DA!

Rusya tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bergamo'da polimeraz zincir reaksiyonu ve genotipleme laboratuvarı, dezenfeksiyon amaçlı özel ekipman noktaları kuruldu" ifadeleri kullanıldı. 22 araçtan oluşan konvoydaki Rus askeri uzmanlar ve İtalyan meslektaşları, Bergamo'da İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuracak.

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Son dakika haberi: Rus ordusu Bergamo'da! Askeri uzmanlar İtalya'ya geldi...
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