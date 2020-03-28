Son dakika: KKTC'de corona virüs yüzünden ilk ölüm açıklandı!

Dünya genelinde her geçen gün ölü sayısı artarken yavru vatan Kıbrıs'ta da ilk ölüm haberi geldi! Son dakika bilgisine göre Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.

DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!

Toplamda 601 bin insanın corona virüs testi pozitif çıktı, yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27.862 oldu. İtalya'da 9.134, İspanya'da 5.138, Hubei'de 3.177, İran'da 2.378, Fransa'da 1.995, İngiltere'de ise 759 kişi hayatını kaybetti.