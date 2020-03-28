Toplu mezarlarda 750 ceset bulundu

Burundi'de1972'deki Tutsi soykırımından kalma toplu mezarlarda 750 kişiye ait ceset kalıntısının bulunduğu bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Doğruluk ve Uzlaştırma Komisyonu Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, hükümetin, 1972'de Hutu etnik grubunu hedef alan olayların aydınlatılması için ocak ayında başlattığı çalışmalar kapsamında, 7 gündür Nyabunyovu bölgesinde kazı yapıldığını belirtti. Bölgedeki Muremera tepelerinde yapılan kazıda 3 toplu mezarın ortaya çıkarıldığını kaydeden Ndayicariye, araları toprakla ayrılmış üst üste olan mezarlarda 750 kişiye ait ceset kalıntısının bulunduğunu ifade etti. Şubatta da Karusi bölgesindeki 6 toplu mezarda 6 bin 32 kurbana ait ceset ve kalıntılar ile on binlerce mermi bulunmuştu.