Virüsün yeni üssü ABD

ABD, Kovid-19 vakaları ve ölümlerinin hızla artmasıyla dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülke olarak ilk sıraya çıktı. Ülkede vaka sayısı 98 bin 925'e yükselirken ölü sayısı da bin 518 oldu. ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.ABD'de virüse bağlı görülen vakaların 37 bin 258'i New York'ta. New York'u 6 bin 876 kişi ile New Jersey ve 3 bin 786 kişi ile California takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, virüsün en yoğun görüldüğü New York'a destek için bin yatak kapasiteli ABD Donanmasına bağlı USNS Comfort hastane gemisini gönderildiğini duyurdu.Başkan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını belirten Trump, "Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar" dedi.Ayrıca bir diğer hastane gemisi olan USNS Mercy'nin bugün Los Angeles'a varması bekleniyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ABD'de, koronavirüsün bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar 200 bin ila 2 milyon 200 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulundu. 18 enfeksiyon hastalıkları uzmanının yaptığı moddelleme çalışmasına göre, salgın 160 ila 214 milyon insanı etkileyebilir.