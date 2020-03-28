Yunan ırkçılardan Türklere alçak saldırı

Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle 3 gün önce bir soydaş Türkün hayatını kaybettiği İskeçe'de bulunan Şahin köyünün karantinaya alınmasını fırsat bilen Yunanlı ırkçılar ve kurumlar sistematik şekilde harekete geçti. Virüs semptomlarıyla hastanelere muayene olmaya giden Batı Trakya Azınlık Türklerini isim isim ve aile bilgileriyle ifşa eden devlet hastanelerinin ardından Türk düşmanı gazeteciler devreye girdi. Batı Trakya bölgesine haber yapma maksatlı giden bazı ırkçı gazeteciler Türklere mikrofon uzatırken ekranlarda 'Türkler vebalıymış algısı' oluşturma çabasına girdi.Sistematik olarak devam eden alçak saldırıların devamını ise parlamentodaki azılı Türk düşmanı Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiriakos Velopulos devam ettirdi. Velopulos, yaptığı paylaşımda "Şahin Karantina'da! Orada, Türkiye'ye girip çıkan Ankara'nın casusları yaşıyor!" ifadelerini kullandı. Irkçı Kiriakos Velopulos'a ilk tepki ise İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek'ten geldi. Zeybek, "Şahinlilere yönelik bu ifadesi utanç duygusu uyandırmalıydı. Ancak mecliste ırkçılık söyleminin temsilcisinden daha iyi bir şey bekleyemezdik. Bu kişi söyledikleriyle sadece Şahinlileri değil, tüm azınlığı hedef göstermektedir" dedi. Zeybek ayrıca ırkçı seslerin sadece koronavirüs nedeniyle zor dönemden geçtiğimiz bugünlerde değil, her zaman izole edilmesi gerektiğini belirtti.