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'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan ekibinin Türk sularına geri ittiği belirlenen Suriye uyruklu 21 göçmen kurtarıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.3.2020 14:38 ABONE OL
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekibinin Türk sularına geri ittiği belirlenen Suriye uyruklu 21 göçmen kurtarıldı.

Çeşme kıyılarından bir grup göçmen, Yunan adalarına geçmek amacıyla perşembe günü lastik botla denize açıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tespit ettiği göçmenler, Türk karasularına geri itildi. Göçmenlerin yardım talebiyle harekete geçen Türk Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye hareket etti. Karaada açıklarında tespit edilen Suriye uyruklu 4'ü erkek, 5'i kadın ve 12'si çocuk, toplam 21 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
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